В Новосибирске из груди пациента удалили опухоль весом 4 кг

Обнаруженное у мужчины образование носит название солитарная фиброзная опухоль

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Гигантскую опухоль плевры, окружающей легкие, весом в 4 кг удалили из груди пациента медики из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Мешалкина в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Обнаруженное у мужчины образование носит название солитарная фиброзная опухоль. Они встречаются редко, с частотой 2,8 случая на 100 тыс. человек.

"К 2025 году 59-летний пациент стал жаловаться на сердце - характерные давящие боли в груди, нарушения сердечного ритма, выраженную одышку, осиплость голоса. Однако, причиной оказалась вовсе не ишемическая болезнь сердца. Онкологи обнаружили, что опухоль достигла гигантских размеров - до 45 см в поперечнике - и заняла все пространство грудной клетки, сместив и сдавив легкие, пищевод, трахею, диафрагму и сердце. Нельзя было исключить, что опухоль могла прорасти и в сердце", - говорится в сообщении.

Как рассказал ведущий торакальный хирург-онколог центра Алексей Петров, под давлением опухоли одно из легких не работало, а также нарушилась работа сердца - в любой момент оно могло остановиться. Технически вмешательство было очень сложным в связи с весом опухоли - 4 кг. Чтобы выделить ее полностью из окружающих тканей, хирургам пришлось выполнить два хирургических доступа. Объем перелитой пациенту крови составил около 5 литров.

"Мы запланировали удаление опухоли с тем расчетом, что в любой момент к нам сможет подключиться бригада сердечно-сосудистых хирургов и кардиоанестезиологов. Рассматривался и сценарий с подключением искусственного кровообращения. Все специалисты были наготове и оказали нам ту поддержку, которая всегда делает нас более уверенными, но в итоге кардиохирургический этап вмешательства не понадобился: сердце оказалось не затронуто онкологическим процессом", - сказал Петров.