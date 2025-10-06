На Урале прогнозируют теплую погоду до 16 градусов

В течение недели в нескольких регионах УрФО не ожидается осадков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха до плюс 16 градусов, преимущественно без осадков в ряде регионов Уральского федерального округа в течение текущей недели. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Челябинской области с 6 по 12 октября] переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер до 8 м/с. Ночью ожидается минус 2 - плюс 3 градуса, днем - плюс 11 - плюс 16 градусов", - говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра.

В Свердловской области - переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью опустится до минус 5 градусов, днем потеплеет до плюс 14 градусов. Кроме того, 6-10 октября местами в Свердловской и Челябинской областях сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

В Курганской области - переменная облачность, преимущественно без осадков, порывы ветра до 8 м/с. Ночью в регионе похолодает до минус 3 градусов, днем столбики термометров достигнут отметки в плюс 14 градусов. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области - облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, в отдельных районах утром туман. Температура воздуха ночью опустится до минус 5 градусов, днем потеплеет до плюс 11 градусов, ветер достигнет 10 м/с.

В Югре синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь, мокрый снег, порывы ветра до 12 м/ с. Ночью в регионе ожидается похолодание до минус 4 градусов, днем потеплеет до плюс 6 градусов. На Ямале - облачная с прояснениями погода, местами снег с дождем, порывы ветра до 10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до минус 6 градусов, днем потеплеет до плюс 8 градусов.