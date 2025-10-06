В Белгородской области более 300 бойцов СВО подали заявки на получение земли

Военнослужащим предоставляются участки в 12 муниципалитетах региона

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Более 300 участников специальной военной операции (СВО) подали заявки на участие в льготной программе по предоставлению земельных участков в Белгородской области за пять дней ее работы. Об этом на заседании облправительства сообщила руководитель Белгородской ипотечной корпорации (БИК) Дарья Макарова.

"За пять дней действия программы по предоставлению льготной земли участникам СВО заявки на нее подали более 300 человек", - рассказала она.

Макарова добавила, что бойцам СВО предоставляются участки в 12 муниципалитетах региона. Как ранее сообщал губернатор, чтобы получить участок, нужно обратиться в Белгородскую ипотечную компанию в правительстве региона.