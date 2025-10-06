Чернышенко поблагодарил ТАСС за качественное освещение работы правительства

Вице-премьер РФ отметил, что скульптурная композиция "Российские журналисты" очень символично расположилась около здания агентства, которое на протяжении более 120 лет является стандартом профессионализма в журналистике

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии открытия скульптурной композиции в сквере ТАСС поблагодарил агентство за качественное освещение работы кабмина.

"Конечно, мы в правительстве очень благодарны агентству, потому что ТАСС продолжает качественно освещать работу правительства, реализацию национальных проектов и [работать] по всем направлениям деятельности журналистики. И сегодня, я думаю, что мы все благодаря этой скульптурной композиции еще раз должны поблагодарить наших журналистов", - сказал он.

По словам Чернышенко, скульптурная композиция "Российские журналисты" очень символично расположилась около здания ТАСС, который на протяжении более 120 лет является стандартом профессионализма в журналистике.

"Очень символично, что эта скульптурная композиция открывается здесь, перед зданием ТАСС, которому уже более 120 лет. И на протяжении всех этих лет ТАСС является, безусловно, стандартом профессионализма, качества информации, обладает самым большим банком информационных видео и фото", - добавил он.

Скульптурная композиция "Российские журналисты" открылась в сквере ТАСС перед штаб-квартирой агентства по адресу Тверской бульвар, 2. Она стала первым в России архитектурным объектом, посвященным профессии журналиста и всем действующим сотрудникам отечественных СМИ.