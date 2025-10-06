У здания ТАСС открылась скульптурная композиция "Российские журналисты"

Работа выполнена скульптором Владимиром Ивановым и станет первым в России архитектурным объектом, посвященным профессии журналиста и всем действующим сотрудникам отечественных СМИ

© Александра Баландина/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Скульптурная композиция "Российские журналисты" торжественно открылась у здания информационного агентства России ТАСС на Тверском бульваре, передает корреспондент ТАСС. Работа выполнена скульптором, заслуженным художником РФ Владимиром Ивановым и станет первым в России архитектурным объектом, посвященным профессии журналиста и всем действующим сотрудникам отечественных СМИ.

"Благодаря нашим журналистам люди могут отличить настоящие, правдивые новости от того потока лжи, которым пытаются нас обливать наши недруги. Но я уверен, что мсы все это преодолеем, и во многом благодаря как раз работе наших журналистов. Очень символично, что эта скульптурная композиция открывается здесь, перед зданием ТАСС, которому уже более 120 лет. И на протяжении всех этих лет ТАСС является, безусловно, стандартом профессионализма, качества информации, обладает самым большим банком информационных видео и фото", - сказал во время торжественного открытия вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов выразил надежду на то, что скульптурная композиция станет символом всех, кто работает в журналистике. "У нас с вами великая профессия. Агентство ТАСС создавалось в 1904 году для того, чтобы охранять информационные рубежи Российской империи. Прошло 120 лет - и ничего не изменилось. Мы по-прежнему с вами работаем для того, чтобы защищать информационный суверенитет нашей с вами любимой России", - сказал он.

Зрителям представлены три фигуры - корреспондент с микрофоном, фоторепортер и видеооператор. Они отражают работу журналистов - получение информации, фото- и видеосъемку событий.

"Очень приятно, что в самом центре Москвы, наконец-то, появился обобщенный памятник профессии - наверное, один из немногих в нашей стране. Хотя я видел во многих странах мира абстрактные памятники журналистам, корреспондентам, людям с камерами. Теперь будет еще одно место, мимо которого будут проходить люди и вспоминать непростую работу журналистов", - подчеркнул председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Как отметил сам скульптор, передать дух журналистики ему было непросто. "Я долго мучился и думал, каким языком это можно выразить. Все же в основе этой профессии лежит человек. Поэтому изображение человека должно быть достаточно реалистичным и уместным. Фотоаппараты и камеры - элементы, подчеркивающие живую пластику человека. Также очень важно передать движение, потому что профессия отражает динамику событий. Человек в движении и работе - это дух журналистики", - добавил он. Художнику хотелось, чтобы каждый посетитель ТАСС смог ощутить себя частью этого сюжета и профессии. Он подчеркнул, что стремился создать современный образ, соответствующий 2025 году.

Место для установки скульптурной композиции выбрано не случайно. ТАСС берет свое начало от Санкт-Петербургского телеграфного агентства, которое начало свою работу 1 сентября 1904 года и стало первой новостной службой, распространяющей официальную информацию в России. ТАСС является неотъемлемой частью истории страны, а также формирования и развития единого информационного пространства. Хотя агентство неоднократно меняло свои названия, его статус и функции оставались неизменными - предоставлять официальную и достоверную информацию о России всему миру.