Кабмин выделил Коми 267 млн рублей на закупку машин скорой помощи

Автомобили поступят в регион уже в 2025 году

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 267 млн рублей на закупку более 60 машин скорой помощи для Республики Коми. Автомобили поступят в регион уже в 2025 году, уточнил глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер рассказал, что в ходе рабочих поездок по регионам на встречах с губернаторами он часто обсуждает потребности медицинских учреждений, в том числе тему обновления парка автомобилей скорой помощи. "Наиболее актуально это, конечно, в отдаленных, труднодоступных территориях страны или в тех регионах, где суровый климат, большие расстояния, как, например, в Республике Коми, где интенсивная эксплуатация такой техники, конечно, значительно сокращает срок ее службы", - сообщил Мишустин.

"Чтобы поддержать этот регион, правительство дополнительно выделило четверть миллиарда рублей на закупку более 60 специальных машин отечественного производства, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием", - добавил он.

Все они, по словам главы кабмина, должны быть приобретены до конца текущего года и будут направлены туда, где это особо необходимо, в те организации первичного звена, которые испытывают повышенную нагрузку, а также для обеспечения работы реанимационных бригад. "Эта мера будет способствовать более оперативному реагированию на обращение местных жителей за неотложной помощью", - резюмировал он.

Премьер-министр также отметил, что уровень развития системы здравоохранения, степень оснащенности техническими средствами, оборудованием, транспортом напрямую влияют на очень важное направление работы правительства - на народосбережение.