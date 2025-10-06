Кондрашов: новая скульптура в сквере ТАСС посвящена всем журналистам России

Генеральный директор агентства отметил, что композиция посвящена тем журналистам, которые работают прямо сейчас

Редакция сайта ТАСС

© Александра Баландина/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Скульптурная композиция "Российские журналисты", которая открылась в сквере ТАСС перед штаб-квартирой агентства, посвящена всем российским журналистам. Об этом сообщил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на церемонии открытия скульптуры.

"В нашей стране существует ровно 20 мемориальных композиций, так или иначе посвященных журналистам. И все эти мемориальные композиции посвящены тем журналистам, которые отдали свои жизни в зонах конфликта, во время войны. А вот это - 21-я композиция по счету. И она посвящена тем журналистам, которые работают прямо сейчас", - сказал он.

В настоящий момент в зоне проведения специальной военной операции работают около двух десятков корреспондентов ТАСС, добавил Кондрашов. "И столько же, если не больше, от других агентств, от всех федеральных каналов, от всех крупных газет и интернет-платформ. Они все там, и все работают в данную минуту, передают сообщения, шлют репортажи в эфир своих телевизионных каналов. Так вот, эта скульптурная композиция, которую сделал замечательный скульптор Владимир Иванов, посвящена им", - добавил гендиректор ТАСС.

Кондрашов также отметил, что новая скульптурная композиция должна стать своеобразным символом всех, кто работает в журналистике. "У нас с вами великая профессия. Агентство ТАСС создавалось в 1904 году для того, чтобы охранять информационные рубежи Российской империи. Прошло 120 лет, и ничего не изменилось. Мы по-прежнему с вами работаем для того, чтобы защищать информационный суверенитет нашей с вами любимой России", - заключил он.

Скульптурная композиция "Российские журналисты" открылась в сквере ТАСС перед штаб-квартирой агентства по адресу Тверской бульвар, 2. Она стала первым в России архитектурным объектом, посвященным профессии журналиста и всем действующим сотрудникам отечественных СМИ.