В волонтерский корпус 80-летия Победы подали заявки более 14 тыс. москвичей

Набор желающих продолжается, отметила заммэра столицы Наталья Сергунина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москвичи, вступившие в Международный волонтерский корпус 80-летия Победы, приняли участие в 500 патриотических мероприятиях с начала года, сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Уже больше 14 тыс. москвичей присоединились к волонтерскому корпусу 80-летия Победы. Они стали незаменимыми помощниками при организации и проведении мероприятий: сопровождали ветеранов, координировали гостей, проводили мастер-классы и исторические викторины. Набор желающих продолжается", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Представители добровольческого движения до конца года будут участвовать в событиях, связанных с юбилейной датой. Уточняется, что значительная их часть пришлась на май. Помимо празднования Дня Победы, в городе провели ряд акций. Например, на 25 площадках волонтеры дарили москвичам и туристам георгиевские ленточки; в ряде парков желающие могли подписать открытки ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам специальной военной операции.

В рамках еще одной инициативы городские помощники вручали прохожим письма-треугольники с информацией о героях, в честь которых названы улицы Москвы. А в июне волонтеры встречали посетителей иммерсивного музея под открытым небом, посвященного 80-й годовщине Парада Победы 1945 года на Красной площади. Большую аудиторию собрали акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года", "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь".

Кроме того, представители международного волонтерского корпуса сопровождали участников мероприятий в честь годовщин освобождения Ленинграда от блокады и разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, проводили мастер-классы и интеллектуальные игры ко Дню защитника Отечества и другим праздникам и памятным датам, доставляли гуманитарную помощью в новые регионы России.