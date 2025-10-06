Экс-депутат Мосгордумы Круглов обжаловал арест по делу о распространении фейков о ВС РФ

В ходе допроса мужчина не признал вину

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Максим Круглов обжаловал свой арест по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, который избрал экс-парламентарию меру пресечения.

"Поступила апелляционная жалоба на избрание в отношении Максима Круглова меры пресечения в виде ареста до 29 ноября", - сказали в суде. Позже жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

Круглову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Ранее СК сообщал, что в ходе допроса мужчина не признал вину. Как сообщалось ранее, Круглов в апреле 2022 года публично распространил в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины.