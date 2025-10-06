Комитет ГД одобрил законопроект о бесплатной юрпомощи для беженцев

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи лицам, признанным беженцами и вынужденными переселенцами.

Авторами законопроекта выступили в том числе вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Анна Кузнецова и Виктория Абрамченко. Поправками предлагается дополнить закон "О бесплатной юридической помощи в РФ". В частности, право на получение всех видов бесплатной юрпомощи предлагается предоставить лицам, признанным вынужденными переселенцами или беженцами, ходатайствующим о получении таких статусов, а также получившим временное убежище на территории РФ. Речь идет о случаях, когда такие лица обращаются за юрпомощью в вопросах признания их беженцами или переселенцами, а также в связи с приемом в гражданство РФ.

Кроме того, согласно документу, адвокаты и юридические бюро, участвующие в госсистеме бесплатной юрпомощи, будут консультировать и составлять документы для таких граждан в том числе и по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Корреспондирующие изменения также предлагается внести в закон "О беженцах".

Как указывают депутаты в пояснительной записке, в связи в проведением спецоперации, а также введением военного положение на территориях Донбасса и Новороссии, увеличивается численность граждан РФ, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших место постоянного жительства и прибывающих в Россию или эвакуированных на территорию другого региона РФ. "Большая часть беженцев и эвакуированных граждан нуждаются в оказании им бесплатной юридической помощи по вопросам различного характера: куда обратиться для получения временного и постоянного жилья, для устройства детей в дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, поступления и перевода студентов в российские вузы, как получить единовременную материальную помощь, информацию по вопросам миграционного законодательства и приобретения гражданства РФ, о трудоустройстве беженцев и их социальном обеспечении", - подчеркивают авторы инициативы.