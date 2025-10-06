Реклама на ТАСС
Комитет ГД одобрил штрафы за прием ставок от установивших самозапрет на игры

Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей
08:35

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении штрафов до 100 тыс. рублей за прием ставок от физлиц, включенных в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думского комитета по экономполитике Максимом Топилиным в мае. Новыми положениями предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях. По ним для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей за прием ставок, интерактивных ставок организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе от физического лица, информация о котором включена в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах.

Аналогичные штрафы предлагается ввести за нарушение организатором азартных игр порядка приема заявления о включении информации о физическом лице в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх.

О самозапрете

28 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении механизма добровольного отказа физлиц от участия в азартных играх: речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов.

Законопроектом предусматривается право граждан отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов в отдельной игровой зоне путем направления единому регулятору азартных игр заявления о включении информации о таком физическом лице в перечень физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх. В частности, определяются порядок реализации такого права и порядок исключения информации о физическом лице из перечня на основании соответствующего заявления.

Заявление о включении информации в перечень с указанием срока, на который гражданин отказывается от участия в азартных играх, подается с использованием портала "Госуслуги". При этом срок отказа не может быть менее 12 месяцев. Закрепляется перечень действий, совершение которых не допускается после включения информации о физическом лице в перечень, в т. ч. не допускается направление организаторами азартных игр такому лицу информационных сообщений рекламного характера. Организаторы азартных игр будут обязаны размещать информацию о порядке подачи заявления о включении информации о физическом лице в перечень путем размещения на своем официальном сайте в интернете баннера, являющегося статичной или анимированной картинкой, со ссылкой на раздел портала "Госуслуги", с использованием которого могут быть поданы такие заявления. 

