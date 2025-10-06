Участники Дальневосточной кинопремии предложили проводить ее постоянно в Бурятии

Директор кинопремии Филипп Абрютин назвал республику одним из центров в ДФО по развитию киноиндустрии

УЛАН-УДЭ, 6 октября. /ТАСС/. Постоянным местом подведения итогов Дальневосточной кинопремии может стать Бурятия. За это высказались эксперты на нескольких дискуссионных площадках и пленарном заседании II Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока, которая проходит в Улан-Удэ, передает корреспондент ТАСС.

"Зарождается хорошая традиция - каждый год поздней осенью собираться в Улан-Удэ и обсуждать развитие киноиндустрии. В прошлом году в конце сентября мы собирались на форуме регионального кинематографа "Новый вектор". <...> Если республика будет готова, может быть, и закрепить [место проведения Дальневосточной кинопремии за Бурятией]", - сказал исполнительный директор по социальному развитию АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Гасан Гасанбалаев.

Директор Дальневосточной кинопремии Филипп Абрютин напомнил, что первая Дальневосточная кинопремия проводилась в 2024 году в Москве. В этом году - впервые на Дальнем Востоке. "Символично, что именно в Бурятии - это один из центров в Дальневосточном федеральном округе по развитию киноиндустрии, здесь снимались знаковые фильмы, продолжают реализовываться кинопроекты, здесь сильное кинематографическое сообщество, которое возглавляется Союзом кинематографистов Бурятии, - отметил Абрютин. - Нам показалось абсолютно логично провести кинопремию здесь, так как Бурятия является "воротами" на Дальний Восток".

Генеральный директор кинокомпании "Каро Премьер" Алексей Рязанцев также высказался за то, чтобы республика стала постоянным местом проведения Дальневосточной кинопремии. "Предлагаю, чтобы кинопремия утвердилась на бурятской земле в Улан-Удэ и в следующем году", - сказал он на дискуссионной площадке "О планах развития киноиндустрии Дальнего Востока: поддержка, производство, прокат".

Вторая торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России пройдет в Улан-Удэ 6 октября. В 2025 году прием заявок на соискание Дальневосточной кинопремии прошел в период с 29 мая по 15 июля. Отборочная комиссия, изучив присланные работы, сформировала шорт-лист, в который вошла 21 картина из Якутии, Хабаровского, Камчатского, Приморского краев, Республики Бурятия, Сахалинской области, Чукотского автономного округа.

Дальневосточная кинопремия является профессиональной наградой, присуждаемой за выдающиеся достижения в области кинематографии и за исключительный профессиональный вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока. Проект учрежден Минвостокразвития России, проводится при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Республики Бурятия и Союза кинематографистов России.