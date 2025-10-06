Мишустин поздравил директора музея Феогноста Гузикова с 65-летием

Премьер-министр РФ отметил вклад директора Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника в сохранение наследия России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил директора Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Феогноста Гузикова с 65-летием и отметил, что благодаря его таланту и энергии центр русской духовности внедряет новые технологии и развивается.

"Многие годы вы возглавляете Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, вносите большой вклад в сохранение и популяризацию уникального наследия России. Благодаря вашей энергии и организаторскому таланту важнейший центр русской духовности и православной культуры активно развивается, внедряет современные технологии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Мишустин добавил, что под руководством Гузикова ведется научно-исследовательская, реставрационная и издательская деятельность, реализуются масштабные выставочные проекты и образовательные программы, проводятся значимые мероприятия. Ими, как отметил премьер, интересуется не только профессиональное сообщество, но и все, кто хочет погрузиться в атмосферу Древней Руси, увидеть шедевры национального искусства.

"Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия", - заключил глава кабмина.