В Курской области сформировали двухнедельный запас топлива

В регионе наблюдается рост потребления бензина на 50%

КУРСК, 6 октября. /ТАСС/. Двухнедельный запас бензина сформирован в Курской области, наблюдается рост потребления топлива на 50%. Об этом сообщил врио первого заместителя губернатора - председателя правительства региона Александр Чепик.

"Выезжал лично на заправки, посмотрел ситуацию. Сначала начнем с того, что мы находимся в зоне ответственности "Роснефти". Мы полностью, с точки зрения обеспечения запасов, двухнедельный запас сформирован. Более того, у нас 90 вагонов в пути - сможем сформировать еще запас на две недели", - сказал он на заседании областного правительства, добавив, что наблюдается рост потребления топлива на 50%.

Отмечается, что "Роснефть" держит ранее установленные цены, рост 3-4%. При этом по другим заправкам ситуация несколько хуже: например, на "Лукойле" ряда видов топлива нет, но они на подвозе, на небольших частных заправках зафиксирован либо рост цен, либо нехватка топлива.

По словам Чепика, ситуация с очередями и обеспечением запаса топлива находится под контролем. По тем компаниям, которые решили на этом заработать, в Федеральную антимонопольную службу направлено обращение за подписью губернатора Курской области Александра Хинштейна. "То, что касается ответственности региона, что находится в наших правах - мы должны делать, и даже сверх того. Рассчитываю, что наши жители тоже с пониманием отнесутся к этой ситуации, она вызвана объективными факторами", - отметил глава региона.