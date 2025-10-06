В рамках XVII Юридической недели на Урале пройдет более 50 мероприятий

В частности, уполномоченные по защите прав предпринимателей из 20 регионов России проведут межрегиональное совещание и обсудят арбитражную и административную практику

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 50 мероприятий по правовой тематике состоятся в рамках XVII Всероссийского форума "Юридическая неделя на Урале", который проходит 6-11 октября в Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

"Сегодняшний 17-й форум свидетельствует о стабильности интереса коллег со всей Российской Федерации к юридическим событиям. <…> В этом году ровно 54 мероприятия заявлено в программу Юридической недели. <…> Это событие, которое интересно разнообразием, юристы самых разных специальностей и направлений без всяких ведомственных границ участвуют в этом мероприятии", - сказала она.

В рамках деловой программы форума состоятся панельные дискуссии и круглые столы по таким вопросам как управление бизнесом, корпоративные отношения, проблемы спортивного права. Уполномоченные по защите прав предпринимателей из 20 регионов России проведут межрегиональное совещание и обсудят арбитражную и административную практику. В Уральском государственном юридическом университете откроется выставка, посвященная суверенитету России, также для всех желающих организаторы проведут лекцию о правах и обязанностях приемных родителей, опекунов и усыновителей.

В последний день форума организаторы совместно с фондом "Защитники Отечества" бесплатно окажут помощь участникам специальной военной операции и их семьям в области семейного и предпринимательского права. "Такое мероприятие послужит хорошим залогом, чтобы у наших бойцов были все возможности для получения квалифицированной юридической помощи", - подчеркнул исполнительный директор - руководитель аппарата Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Антон Мануйлов. Форум закроется дискуссией о сохранении исторической памяти.