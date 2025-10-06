В Коми откроют мотосекции для снижения аварий на дорогах с участием подростков

За девять месяцев число ДТП с участием детей выросло на 17%

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

СЫКТЫВКАР, 6 октября. /ТАСС/. Власти Республики Коми намерены открыть мотосекции по всему региону для обучения подростков безопасному управлению мототехникой. Для снижения числа аварий на дорогах с участием детей рассмотрят также возможность введения ограничений на продажу моторного топлива подросткам, сообщила пресс-служба главы республики.

По данным управления Госавтоинспекции МВД по республике, за девять месяцев 2025 года количество дорожных аварий с участием детей выросло на 17% - до 122, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. В результате два ребенка погибли, 134 получили травмы. Особую тревогу вызывает рост аварий с участием несовершеннолетних водителей: в этом году зафиксировано 23 таких происшествия, во всех подростки получили травмы.

"Одной из предложенных мер стало создание мотосекций на базе спортивных школ, где подростки смогут обучаться безопасному управлению мототехникой <…>. Секции по картингу действуют в Воркуте и Прилузском районе. Глава республики Ростислав Гольдштейн поручил председателю правительства региона Дмитрию Братыненко и министру образования республики Наталье Якимовой проработать возможность тиражирования этого опыта на другие муниципалитеты", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что такие секции помогут привить подросткам культуру вождения. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма должна проводиться не с позиции запрета, а с разъяснений: с какого возраста можно управлять мототехникой, каковы последствия нарушения правил дорожного движения.

"Технические виды спорта нужно развивать, мы об этом говорили неоднократно <…>. Техника сейчас доступна, и возможность пользоваться ею нужно давать детям, но под нашим контролем", - привела пресс-служба слова Гольдштейна.

Участники заседания обсудили возможность внедрения на территории республики опыта Татарстана, где с июля этого года действует ограничение, не позволяющее подросткам на АЗС заправлять мопеды, квадроциклы и питбайки без водительского удостоверения. "Глава Коми поручил проанализировать эту практику с перспективой ее дальнейшего внедрения в регионе в качестве дополнительной меры профилактики дорожно-транспортного травматизма", - сообщили в пресс-службе.