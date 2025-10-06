Директор Кашпировского назвал выдумкой сообщения о его госпитализации

У экстрасенса нет проблем со здоровьем, отметил Сергей Рудых

Редакция сайта ТАСС

Анатолий Кашпировский © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сообщения о госпитализации Анатолия Кашпировского являются злой и неприличной выдумкой, экстрасенс полностью здоров и не нуждается в лечении. Об этом ТАСС сообщил его директор Сергей Рудых.

В понедельник несколько новостных Telegram-каналов сообщили о госпитализации 86-летнего Кашпировского, в качестве причины указывалось развитие у него онкологии.

"Ничего подобного нет, - сказал Рудых. - Анатолий Михайлович жив-здоров, он находится в Москве у себя дома и очень всем доволен. Сообщение о госпитализации - очень злая и неприличная выдумка".

Собеседник агентства подчеркнул, что у экстрасенса нет проблем со здоровьем. "У него все в полном порядке, слава богу нет даже простуды", - сказал он.