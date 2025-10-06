В Свердловской области опровергли фейк об ограничении въезда на Урал из ДНР

В антитеррористической комиссии региона призвали не помогать злоумышленникам и не пересылать непроверенную и недостоверную информацию

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Информация о введении в Свердловской области временного ограничения на въезд граждан с территории Донецкой Народной Республики (ДНР) является недостоверной, сообщили в антитеррористической комиссии региона.

"Под видом достоверного сообщения злоумышленники распространяют фейк с целью посеять панику среди жителей Свердловской области. Содержание документа не соответствует действительности. <…> Не помогайте злоумышленникам и не пересылайте непроверенную и недостоверную информацию", - отметили в антитеррористической комиссии области.

Ранее в сети появилось поддельное постановление департамента здравоохранения Свердловской области, содержащее информацию о якобы введенном запрете на въезд в регион для граждан, прибывающих из ДНР. В тексте фальшивки сообщается, что причиной запрета стала угроза распространения холеры.