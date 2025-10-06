Путин направил приветствие участникам и организаторам форума "Биопром"

Развитие наук о жизни во многом влияет на экологическое благополучие людей, отметил президент РФ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Международного форума "Биопром: промышленность и технологии для человека", отметив широкое внедрение передовых технологий в медицине РФ.

"Сегодня развитие наук о жизни и связанных с ними прикладных направлений во многом определяет здоровье людей, их экологическое благополучие. Имею в виду широкое внедрение передовых технологий в медицине, сельском хозяйстве, в сфере продовольственной безопасности страны", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин уточнил, что инициатива форума получила "серьезную поддержку", и сегодня "Геленджик Арена" снова объединяет на своей площадке представителей профильных министерств и ведомств, научных и образовательных учреждений, экспертных и деловых кругов. "Важно, что на решение этих масштабных, актуальных задач нацелен новый национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики". Его запуск призван служить объединению усилий органов власти, бизнеса и науки для создания инновационных продуктов, локализации полного цикла производства, подготовки квалифицированных кадров для биоиндустрии", - сказал президент.

Глава государства выразил уверенность, что в ходе открытых дискуссий участники смогут обменяться опытом и мнениями, а также выйти на конкретные предложения и инициативы, которые обязательно будут востребованы. Президент пожелал участникам, организаторам, гостям форума плодотворной работы.

Форум "Биопром" проводится 6-7 октября в Геленджике. Целями форума являются создание диалога между разработчиками технологий, производителями и властью, популяризация отечественных технологий и их продвижение на глобальных рынках, а также развитие сотрудничества с международными инвесторами и научными центрами. В рамках события планируется проведение ряда стратегических сессий, рабочих групп и экспертных советов, охватывающих четыре направления: инновационные технологии в медицине и фармацевтике, передовые разработки в пищевой индустрии и сельском хозяйстве, новые источники сырья, рецептур в косметике и парфюмерии, переработка отходов и зеленые практики. ТАСС - генеральный информационной партнер "Биопрома".