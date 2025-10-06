Мурашко: новые поколения выглядят моложе своих родителей в том же возрасте

Границы реального биологического возраста могут достигать 30 лет между крайними значениями, отметил российский министр здравоохранения

Редакция сайта ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Представители новых поколений сейчас выглядят значительно моложе, чем их родители. Границы реального биологического возраста могут достигать порядка 30 лет между крайними значениями, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Посмотрите на фотографии своих родителей в этом возрасте, которого вы достигли сейчас. И вы найдете большие отличия, что сейчас, по сути дела, в этом же возрасте родителей, вы выглядите значительно моложе", - сказал Мурашко на главной стратегической сессии "Технологии для жизни" на форуме "Биопром"

По его словам, существует множество программ которые позволяют рассчитать реальный возраст человека. "Скажем, если посмотреть исследование, в 38 лет если оценивается биологический возраст, он может быть в развилке от 28 до 62 лет", - отметил министр.

Форум "Биопром" проводится 6-7 октября в Геленджике. Целями форума являются создание диалога между разработчиками технологий, производителями и властью, популяризация отечественных технологий и их продвижение на глобальных рынках, а также развитие сотрудничества с международными инвесторами и научными центрами. В рамках события планируется проведение ряда стратегических сессий, рабочих групп и экспертных советов, охватывающих четыре направления: инновационные технологии в медицине и фармацевтике, передовые разработки в пищевой индустрии и сельском хозяйстве, новые источники сырья, рецептур в косметике и парфюмерии, переработка отходов и зеленые практики. ТАСС - генеральный информационной партнер "Биопрома".