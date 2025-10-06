В Тюменской области увеличили выплаты при заключении контракта с Минобороны

Теперь сумма составит 3,4 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Тюменской области увеличили размер региональной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны России до 3 млн рублей. Теперь с учетом федеральной выплаты заключившим контракт в регионе полагается 3,4 млн рублей, сообщили в инфоцентре регионального правительства. Ранее размер региональной выплаты составлял 1,9 млн рублей.

"3 400 000 рублей составит выплата при заключении контракта с Минобороны РФ в Тюменской области. <...> Размер региональной выплаты составит 3 000 000 рублей, федеральной - 400 000 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для ее получения необходимо заключить контракт через военкоматы Тюменской области с 7 октября по 30 ноября 2025 года, при этом место прописки и проживания не имеет значения. Соответствующее распоряжение подписано областным правительством 6 октября.