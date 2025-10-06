В Школе краеведения и безопасности в КБР принимают участие более 100 человек

Молодые люди прошли три трассы до шестой категории сложности

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 100 человек принимают участие в Школе краеведения и безопасности, которая открылась в Кабардино-Балкарии. Молодые люди проходят обучение по скалолазанию, правилам поведения и выживания в горах, рассказал ТАСС руководитель молодежного клуба РГО в Кабардино-Балкарии Тенгиз Мокаев.

"Первым этапом нашего проекта стал поход на гору Нартия, по результатам которого участники сдали зачет по оказанию первой помощи и транспортировке пострадавшего. Сейчас у нас начался второй этап, который включает в себя восхождения, выезды и выходы в горы, занятия по скалолазанию. Всего этой работой мы охватили более 100 человек", - сообщил Мокаев.

Занятия по скалолазанию прошли на естественном рельефе, в окрестностях селения Лечинкай. Молодые люди прошли три трассы до шестой категории сложности. Скалодром расположен в предгорном районе республики. За последние 15 лет были оборудованы десятки трасс с перепадом высоты до 50 метров, и более 70 трасс для лазания в дисциплине "боулдеринг".

Проект "Школа туризма и краеведения" получил поддержку Фонда президентских грантов. Его участниками являются активисты Молодежного движения Русского географического общества Кабардино-Балкарии, школьники, студенты, волонтеры.