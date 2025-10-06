В Баксане в городское озеро выпустили больше 100 уток

Это наиболее известный и распространенный вид диких уток - кряквы

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Больше 100 уток выпустили в озеро в парке "Мира, культуры и отдыха" в Баксане (КБР). Птиц передало Нальчикское охотничье хозяйство.

Это наиболее известный и распространенный вид диких уток - кряквы. После переезда птицы чувствуют себя хорошо, сообщили ТАСС в муниципалитете.

"Парк "Мира, культуры и отдыха" открылся в Баксане не так давно, четыре года назад. Но уже сейчас эта локация стала одной из самых популярных и любимых у наших жителей. Здесь по традиции проводятся общественно значимые мероприятия, горожане отдыхают семьями. И, мы, конечно, стараемся постоянно улучшать это общественное пространство. Надеюсь, появление этих красивых птиц сделает отдых в парке еще лучше", - сказал ТАСС глава горадминистрации Хачим Мамхегов.

Парк "Мира, культуры и отдыха" построен на заброшенном пустыре благодаря участию во всероссийском конкурсе "Благоустройство малых городов и исторических поселений". Там есть искусственное озеро, спортивные и детские игровые площадки, тренажеры, шахматный домик.