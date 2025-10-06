Мурашко обратил внимание на завышенное ценообразование медицинской продукции

Государству необходимо это контролировать, подчеркнул министр здравоохранения России

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Ценообразование на различные современные медицинские изделия, оборудование и лекарственные препараты является завышенным, государству необходимо это контролировать. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на сессии "Векторы создания инноваций и их роль в системе здравоохранения" в рамках форума "Биопром".

"Во время обхода [выставки медицинских изделий, оборудования и лекарств на форуме "Биопром"] мы с некоторыми компаниями останавливались и разговаривали, они нам предлагали свою продукцию. Мы готовы ее брать, но ценообразование, которое они нам предлагали - явно завышенное", - сказал он.

Мурашко добавил, что одной из ключевых задач государства в этом отношении является обеспечение доступности для более широкого круга граждан. "Если мы хотим инноваций и современного здравоохранения, то мы должны четко понимать, что мелочей здесь нет: все направления нужно учитывать", - подытожил он.

Форум "Биопром" проводится 6-7 октября 2025 года в Геленджике. Целями форума являются создание профессионального диалога между разработчиками технологий, производителями и властью, популяризация отечественных технологий и их продвижение на глобальных рынках, а также развитие сотрудничества с международными инвесторами и научными центрами. В рамках события планируется проведение ряда стратегических сессий, рабочих групп и экспертных советов, охватывающих четыре основных направления: инновационные технологии в медицине и фармацевтике, передовые разработки в пищевой индустрии и сельском хозяйстве, новые источники сырья, рецептур в косметике и парфюмерии, переработка отходов и "зеленые" практики.

