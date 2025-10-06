Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Мурашко обратил внимание на завышенное ценообразование медицинской продукции

Государству необходимо это контролировать, подчеркнул министр здравоохранения России
Редакция сайта ТАСС
13:07

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Ценообразование на различные современные медицинские изделия, оборудование и лекарственные препараты является завышенным, государству необходимо это контролировать. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на сессии "Векторы создания инноваций и их роль в системе здравоохранения" в рамках форума "Биопром".

"Во время обхода [выставки медицинских изделий, оборудования и лекарств на форуме "Биопром"] мы с некоторыми компаниями останавливались и разговаривали, они нам предлагали свою продукцию. Мы готовы ее брать, но ценообразование, которое они нам предлагали - явно завышенное", - сказал он.

Мурашко добавил, что одной из ключевых задач государства в этом отношении является обеспечение доступности для более широкого круга граждан. "Если мы хотим инноваций и современного здравоохранения, то мы должны четко понимать, что мелочей здесь нет: все направления нужно учитывать", - подытожил он.

Форум "Биопром" проводится 6-7 октября 2025 года в Геленджике. Целями форума являются создание профессионального диалога между разработчиками технологий, производителями и властью, популяризация отечественных технологий и их продвижение на глобальных рынках, а также развитие сотрудничества с международными инвесторами и научными центрами. В рамках события планируется проведение ряда стратегических сессий, рабочих групп и экспертных советов, охватывающих четыре основных направления: инновационные технологии в медицине и фармацевтике, передовые разработки в пищевой индустрии и сельском хозяйстве, новые источники сырья, рецептур в косметике и парфюмерии, переработка отходов и "зеленые" практики.

ТАСС - генеральный информационной партнер "Биопрома". 

Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия