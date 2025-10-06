Школы и детсады района Коми заработали после вспышки сальмонеллеза

Исключение составляет детский сад №1, он откроется в ближайшее время

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 6 октября. /ТАСС/. Детские сады и школы Усть-Куломского района Республики Коми заработали после карантина по сальмонеллезу, которым заразились 19 человек. Исключение составляет детский сад №1, он откроется в ближайшее время, сообщили ТАСС в администрации района.

"Все учреждения работают, не открылся только детский сад №1, несколько его сотрудников сдают анализы. Ждем разрешение Роспотребнадзора, на следующей неделе он должен полноценно заработать. В школе села Усть-Кулом дети учатся по укороченному дню, без обеда, поскольку еще не до конца решены все вопросы со школьной столовой. В остальном все нормально, все полноценно работают", - сказали ТАСС в администрации муниципалитета.

Как сообщали ранее в Минздраве Коми, всего заболели 19 человек, из них 18 - дети, воспитанники нескольких детских садов и начального звена школы в селе Усть-Кулом. Девять детей были госпитализированы в Усть-Куломскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести, остальные лечились амбулаторно.

Карантин вводился с 23 сентября в школах населенных пунктов Кебанъель, Озъяг и для начального звена школы села Усть-Кулом, а также в детских садах в Усть-Куломе, Носиме, Озъяге и Кебанъеле, куда была поставлена продукция "Благояр" Шекснинской птицефабрики, которая, предположительно, стала источником инфекции, сообщал ТАСС глава муниципалитета Сергей Рубан.

Ранее управление Роспотребнадзора по региону зарегистрировало острую кишечную инфекцию в детских садах № 1 и № 7 "Голубок" села Усть-Кулом. В материалах от заболевших и контактных обнаружили возбудителя - Salmonella enteritidis. По факту произошедшего проводятся проверки следственным управлением СК РФ по региону и прокуратуры республики.