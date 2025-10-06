"Инсайдер": на Украине назвали расценки на откуп от мобилизации

По словам военнослужащего украинской Нацгвардии, минимальная сумма составляет €500

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военнослужащий Нацгвардии Украины раскрыл сумму, необходимую для того, чтобы откупиться от принудительной мобилизации в стране. Об этом написало издание "Инсайдер".

По словам офицера, на улице при проверке документов это будет стоить €500, а если уже посадили в ведомственный микроавтобус (такой способ мобилизации прозвали на Украине "бусификацией"), то заплатить придется €1 тыс. Он отметил, что откупиться в военкомате до оформления документов выйдет за €10 тыс., а после их оформления цена возрастает уже до €15 тыс.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который лишил ряд военнообязанных права на отсрочку или бронь. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда из страны.