Студенты реставраторы пройдут практику на объектах культурного наследия Кавказа

По словам ректора Ингушского государственного университета Фатимы Албаковой, сейчас обучение по новой специальности проходят более 20 студентов
13:21

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Студенты новой специальности "Реставрация и реконструкция объектов культурного наследия", а также специальности "Археология" Ингушского государственного университета пройдут практику на объектах культурного наследия в республиках Северного Кавказа весной 2026 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила ректор Ингушского государственного университета Фатима Албакова.

"Сегодня студенты первого и второго курсов специальности "Реставрации", и студенты вновь открытой специальности "археология" исторического факультета вместе проходят практику на объектах известного Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, также с начала учебного года практика наших студентов проходит на базе школы каменщиков и реставраторов "Наследие". Актуальны вопросы прохождения практики в других регионах страны. <…> Что касается Северного Кавказа, интерес тоже сосредоточен на работе наших выпускников и их практике, которую они будут проходить в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, в Дагестане и Чечне. <…> Я думаю, что с весны 2026 года мы обязательно запланируем практику в республиках Северного Кавказа", - сообщила Албакова.

По ее словам, сейчас обучение по новой специальности проходят более 20 студентов, в следующем году набор планируют увеличить. "В этом году мы набрали вторую группу студентов - пока - 13 человек. В совокупности на первом и втором курсах сейчас обучаются более 20 студентов. Сегодня в горной части республики ведутся интенсивные работы по реставрации и сохранению объектов культурного наследия, по развитию туристического кластера, что, безусловно, вызывает интерес у молодежи. Я думаю, что из года в год мы будем увеличивать набор студентов, но весьма осторожно, чтобы наши ребята не остались без работы, одновременно будем прорабатывать вопрос их перспективного трудоустройства. Также нам необходима консультация зарубежных коллег, в том числе ведутся переговоры с Турцией и ближним зарубежьем", - добавила спикер. 

