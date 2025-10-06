В Нижнем Новгороде предупредили о фейковом канале областного правительства

Ресурс распространяет информацию, не имеющую отношения к действительности

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Фейковый канал правительства Нижегородской области появился в мессенджере Telegram и соцсети "ВКонтакте". Об этом предупредили в пресс-службе регионального кабмина.

"Обращаем внимание, что в ТГ и ВК появился фейковый канал под названием "Правительство Нижегородской области". Канал не имеет никакого отношения к деятельности правительства и распространяет информацию, не имеющую отношения к действительности", - говорится в сообщении.