Защита Ибрагима Сулейманова просит отпустить его из СИЗО

Адвокаты миллиардера, обвиняемого в организации двух убийств и покушения на убийство, обжаловали арест своего подзащитного

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Представитель миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации двух убийств и покушения на убийство, обжаловал избрание ареста своему подзащитному. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов.

"Арест мы обжаловали. Мы просим апелляцию освободить нашего подзащитного из СИЗО", - сказал собеседник агентства.

Сулейманов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п."ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация двух убийств и одного покушения на убийство). Как уточнял ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, одной из жертв стал руководитель Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгий Таль. Он был убит в 2004 году.

Сулейманов был задержан в своем загородном доме в поселке Горки-2 на Рублевке. В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что в рамках уголовного дела проведено более 40 обысков в Московском регионе и Дагестане. 3 октября Басманный районный суд Москвы арестовал его до 2 декабря.