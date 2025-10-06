В горах Дагестана оползень перекрыл автодорогу Цуриб - Арчиб

В связи с большим объемом оползневых масс прорабатывается вопрос переброски тяжелой техники для расчистки

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Автодорога Цуриб - Арчиб закрыта из-за оползня в Чародинском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба "Дагавтодора".

"В Чародинском районе, примерно на участке 8 км автомобильной дороги "Цуриб - Арчиб", произошел оползень верхового откоса и прилегающего к дороге склона, ориентировочной площадью более 12 тыс. квадратных метров. Движение автотранспорта временно закрыто",- говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с большим объемом оползневых масс прорабатывается вопрос переброски тяжелой техники для расчистки.

"Об открытии дороги будет сообщено дополнительно",- добавили в пресс-службе.