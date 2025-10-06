Реклама на ТАСС
Общество

На курорте "Архыз" закрыли часть канатных дорог на техобслуживание

Регламентные работы на северном склоне курорта проходят 6-7 октября
13:46

ЧЕРКЕССК, 6 октября. /ТАСС/. Часть канатных дорог всесезонного горного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) закрыли для посетителей на два дня из-за регламентных работ, сообщила пресс-служба курорта.

"6-7 октября регламентные работы на северном склоне курорта: канатные дороги Северное сияние, Союз и Аполлон будут закрыты", - говорится в сообщении.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей. 

