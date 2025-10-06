Солнцев: правительство Оренбургской области и ПСБ подписали соглашение о сотрудничестве

До конца 2025 года при поддержке банка в регионе планируют запустить второй сезон программы обучения для ветеранов СВО "Свой бизнес - дело героев!"

ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области и ПСБ намерены совместно развивать социально-экономическую сферу региона. Это подразумевает соглашение о сотрудничестве, подписанное сторонами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Солнцев.

"Соглашение о сотрудничестве подписали в Орске вместе с председателем банка ПСБ, главой Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Фрадковым. Сотрудничество всестороннее, направленное на социально-экономическое развитие Оренбургской области", - сказал Солнцев.

В частности, до конца текущего года при поддержке банка правительство области планирует запустить в регионе второй сезон программы обучения для ветеранов специальной военной операции "Свой бизнес - дело героев!", организованной в рамках региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья", добавил губернатор.

"Уже сейчас среди вернувшихся бойцов есть желающие пройти обучение. Напомню, первый сезон предпринимательской программы был завершен в Оренбуржье весной: 28 ветеранов получили гранты на реализацию бизнеса. Проект востребован, и, безусловно, его нужно продолжать", - отметил Солнцев.

По его словам, в рамках мероприятия, на котором было подписано соглашение о сотрудничестве, стороны также обсудили развитие спортивной инфраструктуры в регионе и проведение массовых мероприятий.

"Вместе пришли к выводу, что в 2027 году Оренбуржье сможет стать центром всероссийских соревнований по легкой атлетике", - сообщил Солнцев.