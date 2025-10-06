Эксперт Обичкина назвала отставку Лекорню признаком кризиса правления Макрона

Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ считает, что за плечами президента Франции нет сильной политической партии со стабильным электоратом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отставка премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, проработавшего в должности только 27 дней, свидетельствует о серьезном дефекте в правлении президента страны Эмманюэля Макрона. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Евгения Обичкина.

Читайте также

Семь министров с 2017 года. Как менялись премьеры Франции при Макроне

"Это говорит только о том, что играет тут главную роль изначальный, очень серьезный дефект правления Макрона еще с 2017 года - отсутствие за его плечами сильной политической партии со стабильным электоратом", - сказала эксперт.

По словам аналитика, текущая ситуация во Франции является отражением кризиса политической системы. В этих условиях, как отметила Обичкина, решения, предложенные президентом республики, неизбежно будут наталкиваться на непонимание основной массы избирателей. "Есть политики, сгруппировавшиеся вокруг Макрона, есть сплоченный пул сотрудников Макрона, его ближайших сподвижников, но это, как правило, перебежчики из других лагерей. Но нет устойчивой электоральной пирамиды за ним или под ним, - добавила она. - Результатом является то, что на фоне нынешних экономических трудностей во Франции, когда требуются радикальные решения, решения, предложенные Макроном, неизбежно будут наталкиваться на непонимание основной массы избирателей, которые переходят к партиям, не поддерживающим Макрона, а наоборот оппозиционным Макрону".

"Другое дело, что эти две политические силы: крайне левая, то есть [партия] «Непокоренная Франция», и крайне правая - [партия] «Национальное объединение» - между собой находятся в абсолютно противоположных позициях, поэтому не могут договориться. В этом, собственно, залог того, что в нынешней легислатуре все-таки Макрон держится и способен создать различные правительственные комбинации", - отметила эксперт.

При этом собеседник агентства обратила внимание на то, что эти комбинации не обладают достаточным авторитетом у избирателей для того, чтобы их решения были приняты. "А решения кардинальные, связанные с бюджетом, связанные с тем, на чем экономить. Поскольку экономить надо €40 млрд. То, что эти решения будут за счет средних слоев и за счет основной массы работающих по найму людей, основной массы налогоплательщиков, конечно, не может дать хорошего результата в нынешних, вот этих особых политических условиях Франции - перманентно затянувшегося кризиса политической системы", - продолжила Обичкина.

При этом эксперт назвала несерьезными призывы к отставке Макрона. "Мне кажется, это не серьезно, потому что отстранить от власти французского президента на основе конституции можно только в случае высокой измены или в случае его недееспособности. Ни то, ни другое в данном случае не применимо", - заключила аналитик.

Об отставке премьер-министра Франции

Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 мандатов 13 достались представителям прошлого кабмина. Отдельной критики удостоилось решение назначить на пост министра вооруженных сил бывшего главу министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра, на которого многие возлагают вину за тяжелое положение в экономике страны, сложившееся к настоящему времени. Лидеры оппозиционных партий потребовали отставки правительства, а некоторые - роспуска парламента и отставки Макрона.