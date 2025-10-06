В КЧР проведут "Марш здоровья" в рамках акции по профилактике рака груди

Шествие пройдет от стелы Дружбы народов до площадки рядом с амфитеатром Черкесска в парке "Зеленый остров"

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 6 октября. /ТАСС/. "Марш здоровья" запланирован в Карачаево-Черкесии (КЧР) 17 октября в рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Ожидается участие свыше 100 человек, сообщила ТАСС представитель регионального отделения партии "Единая Россия" Фатима Мидова.

"В рамках акции "Розовый октябрь" региональное отделение партии совместно с медицинским центром "Витамед", женщинами-предпринимателями КЧР проведет в республиканской столице "Марш здоровья" с участием более 100 человек. "Единая Россия" традиционно поддерживает важные общественные проекты и мероприятия", - сказала собеседница агентства.

Шествие пройдет от стелы Дружбы народов до площадки рядом с амфитеатром Черкесска в парке "Зеленый остров", где женщинам расскажут о самодиагностике рака груди и его профилактике. "Запланированы также другие активности, в том числе раздача розовых лент - символа борьбы с раком груди, модный показ в розовых тонах", - отметила Мидова.

Всемирный день борьбы с раком молочной железы проводится ежегодно 15 октября. По данным специалистов, рак груди занимает первое место по распространенности онкологических заболеваний среди женщин, а ранняя диагностика в большинстве случаев позволяет полностью вылечить болезнь.