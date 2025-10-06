В Ингушетии восстановят 22 исторические башни

Реставрацию двух из них уже завершили

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. В Ингушетии 22 башни намерены восстановить в башенном комплексе Нижний Пуй, расположенном в Джейрахском районе. Реставрацию двух из них уже завершили, об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил генеральный директор школы каменщиков-реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов.

"В комплексе [башенном комплексе Нижний Пуй], в котором мы сейчас находимся, нужно восстановить 22 башни. Мы восстановили всего лишь две, и сейчас приступили еще к четырем башням", - сообщил Султыгов.

По его словам, уникальность комплекса в том, что на его территории нашли катакомбы. "Башенный комплекс Нижний Пуй - это уникальный памятник архитектуры, потому что это единственный полуостров в Ингушетии, он находится между двумя реками и это последняя цитадель России. На этом комплексе есть все виды ингушских сооружений, кроме храма: есть оборонительные, заградительные, берегоукрепительные стены, боевые и жилые башни всех видов, полуподземные, надземные, подземные склепы, катакомбы. Это вообще нонсенс, что в горах Ингушетии нашли катакомбы. Обычно их причисляли к равнине Ингушетии, где раньше проживали аланы. При реставрации мы должны использовать именно те породы камней, которые оставил на рисунке первый автор и мы просто его повторяем", - добавил спикер.