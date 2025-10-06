Поезд №28 Москва - Симферополь будет временно следовать до Керчи из-за ремонта

Работы на железной дороге нужны, чтобы обеспечивать безопасность движения поездов и пунктуальность выполнения расписания

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Поезд №28 отправлением из Москвы 19 и 26 октября проследует до Керчи, вместо Симферополя, а в обратном направлении 20 и 27 октября выйдет из Керчи, вместо Симферополя, из-за ремонтных работ, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

"Ремонтные работы на железной дороге необходимы, чтобы обеспечивать безопасность движения поездов и пунктуальность выполнения расписания. Однако иногда из-за ремонта мы вынуждены корректировать график движения поездов. Так поезд №28 отправлением из Москвы 19 и 26 октября проследует до Керчи, вместо Симферополя. В обратную сторону - отправлением 20 и 27 октября - поезд отправится также из Керчи вместо Симферополя", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Продажи билетов на эти рейсы откроются в ближайшее время, добавили в ГСЭ. Для сообщения с Симферополем в эти дни будут курсировать другие поезда. Ранее приостановленные продажи билетов на отдельные даты в конце октября на поезда №№7/8, 68, 92, 177/178, 328, 426 возобновлены, продажи на поезд №316 также вскоре будут открыты.