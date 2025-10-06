Израильтяне начинают отмечать длящийся неделю праздник Кущей - Суккот

Первый и последний дни праздника в Израиле - выходные, остальные считаются "полупраздничными", когда разрешено работать

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Широков/ ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 октября. /ТАСС/. Израильтяне с заходом солнца 6 октября начинают отмечать длящийся семь дней праздник Кущей - Суккот. Он посвящен памяти исхода евреев из Египта и странствий на пути к Земле обетованной, кроме того, это праздник благодарения, который отмечается в период окончания сельскохозяйственного года и сбора урожая, передает корреспондент ТАСС.

Праздник Кущей стартует в 15-й день месяца тишрей иудейского календаря, в котором дни в соответствии с традицией отсчитываются от заката до заката. Первый и последний дни праздника в Израиле - выходные, остальные считаются "полупраздничными", когда разрешено работать. Традиция предписывает все дни праздника Суккот спать и принимать пищу в специально построенном легком шалаше - сукке, а также проводить в нем большую часть времени праздника Кущей. Крышу такого шалаша делают из ветвей деревьев таким образом, чтобы сквозь нее было видно звездное небо, в городах шалаши строят зачастую прямо на балконах.

"Суккот, называемый в Библии "праздник Кущей", начинается через пять дней после Судного дня (Йом Кипур) и является одним из трех праздников, которые вплоть до разрушения римлянами Второго Храма [в Иерусалиме] отмечались массовым паломничеством в Иерусалим. Суккот посвящен памяти об исходе из Египта, однако быстро приобрел свойства аграрного праздника, поскольку совпадает в Израиле с завершением сбора второго урожая зерновых и первыми дождями", - говорится в сообщении израильского министерства иностранных дел, распространенном днем 6 октября в преддверии праздника.

В ведомстве отметили, что пять дней после Судного дня многие израильтяне "строят на открытых площадках, во дворах и на приусадебных участках времянки-шалаши, подобные тем, в которых евреи обитали в пустыне, покинув Египет". "Верующие запасаются "четырьмя растениями" - побегом финиковой пальмы ("лулав"), миртом ("адас"), цитроном ("этрог") и веткой ивы ("арава"), необходимыми для выполнения одной из связанных с праздником заповедей", - продолжили в МИД.

В сообщении отмечается, что "в этом году на фоне войны и борьбы за возвращение израильских граждан, похищенных [палестинским радикальным движением] ХАМАС 7 октября [2023 года], празднования Суккот проходят в ограниченном формате".