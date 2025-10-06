В госпитале Вишневского нарастили производство сухой плазмы для бойцов СВО

Срок хранения лиофилизированной плазмы составляет пять лет

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты Центра переливания крови Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского (НМИЦ ВМТ) нарастили возможности по производству универсальной сухой плазмы, применяемой для оказания медицинской помощи в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Благодаря регулярному приему людей, желающих стать донорами крови, и материально-техническому оснащению в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ были наращены возможности по созданию сухой и замороженной плазмы для обеспечения нужд госпиталя и для отправки в зону СВО", - говорится в сообщении.

Как отметил заведующий отделением переливания крови НМИЦ ВМТ Игорь Высочин, универсальная плазма не требует индивидуального совмещения и может быть использована на всех этапах эвакуации.

В ведомстве подчеркнули, что одним из преимуществ сухой плазмы является ее вес, который в несколько раз меньше замороженной плазмы. Кроме того, она проще в транспортировке, поскольку устойчива к механическому воздействию. "Это позволяет упростить доставку плазмы в необходимом объеме до передовых групп эвакуации и подразделений, оказывающих помощь в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения", - сообщили в министерстве.

Также, согласно информации ведомства, срок хранения лиофилизированной плазмы составляет пять лет, что на два года дольше, чем хранится замороженная плазма.