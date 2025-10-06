В СК считают, что главред "Дождя" Дзядко скрылся от следствия

Следователи предполагают, что он может создать препятствия в проведении расследования по его делу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следователи СК полагают, что главный редактор телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (признан иноагентом) скрылся от следствия и может препятствовать расследованию, если его не отправить под стражу заочно. Об этом сказано в материалах ходатайства следствия о мере пресечения журналисту, с которыми ознакомился ТАСС.

"Учитывая, что Дзядко скрылся от следствия и может создать препятствия в проведении расследования по его делу, следователь направил в суд ходатайство о его заочном аресте", - сказано в документе.