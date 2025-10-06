ЕИПП предложил построить ДК в поселке Новосветловка ЛНР

Реализация проекта поспособствует, в частности, развитию культурного потенциала территории, отметили в организации

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Новое здание дома культуры с библиотекой, музейными помещениями и кинозалом планируют построить в поселке Новосветловка в рамках разработки Единым институтом пространственного планирования РФ (ЕИПП) генерального плана Краснодонского округа ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Специалисты Управления социальной инфраструктуры ЕИПП РФ предложили построить в пгт Новосветловка новое современное здание дома культуры с библиотекой, музейными помещениями и кинозалом взамен разрушенного", - говорится в сообщении.

Реализация проекта, как отметили в организации, будет способствовать развитию культурного потенциала территории, продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, созданию новых рабочих мест и повышению социально-экономической конкурентоспособности региона.