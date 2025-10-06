Минпросвещения: кабинеты ОБЗР и труда будут оснащены до конца 2027 года

Крайне важно, чтобы в каждом классе был минимальный перечень, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минпросвещения выделяет 4 млрд рублей в год на закупку оборудования для классов, в которых проводят предметы "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) и "Труд (технология)", до конца 2027 года они будут оснащены. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению 21-24 октября в Москве III Национального съезда учебной промышленности "Учпром-2025".

"В этом году мы начали обеспечивать класс-комплектами ОБЗР и "Труд", это новые предметы, нам крайне важно, чтобы в каждом классе был минимальный перечень. С этого года мы эту работу начали, у нас по 4 миллиарда в год заложено федеральных субсидий, мы доводим эти средства до субъектов Российской Федерации, которые со своей стороны добавляют недостающую сумму, и к концу 2027 года у нас в каждом кабинете ОБЗР и "Труд" будет минимальный перечень такого оборудования", - сказала она.

Шварцман напомнила, что в 2026 году Минпросвещения начнет оборудовать классы физики, изобразительного искусства и музыки. "И в последующие годы мы берем курс на естественно-научное развитие, мы понимаем, что мы стремимся к научно-технологическому суверенитету нашей страны, поэтому естественно-научный профиль для нас сейчас в приоритете. Поэтому дальше будет биология, география, химия и остальные предметы", - уточнила она.

Это нужно для того, чтобы в каждом классе, в каждой школе страны был минимальный перечень оснащения, который бы соответствовал всем федеральным программам. Замминистра отметила, что оборудование должно быть преимущественно отечественного производства. "С какой проблемой мы столкнулись? Когда мы в прошлом году начали реализацию субсидий по ОБЗР, мы столкнулись с проблемой макета автомата "Калашников". У нас Ижевский завод, если бы он знал, что будет такая закупка в таком объеме, он бы подготовился. И тут директор завода понимает, что у него просто со всей страны заказ. Его нельзя винить в том, что у нас срыв поставки", - пояснила она.

В свою очередь генеральный директор АО "Просвещение" Михаил Кожевников добавил, что холдинг готов поделиться ресурсами для создания на площадке "Учпрома" научно-дидактической лаборатории, которая под руководством профильных министерств будет заниматься оценкой того, насколько эффективно интегрировано современное учебное оборудование в учебный процесс.