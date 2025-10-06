Мелитопольскому отряду "Юнармии" присвоили имя героя, погибшего на СВО

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Юнармейскому отряду школы №8 Мелитополя присвоили имя Артема Мотренко, с позывным "Мотор", бойца добровольческого отряда "БАРС-32" им. П. А. Судоплатова, погибшего при выполнении задач во время специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы присвоили юнармейскому отряду имя нашего погибшего товарища, командира роты разведки отряда "БАРС-32" Артема Мотренко. Незадолго до его гибели он хотел заниматься детьми, воспитать достойное поколение. Поэтому в память о нем решили присвоить имя отряду "Юнармии", - сказал журналистам начальник штаба регионального отделения "Юнармии" по Запорожской области Фидаиль Бикбулатов.

В рамках мероприятия юнармейцы принесли клятву, в которой пообещали быть достойными носителями имени героя, чтить его память своими делами и поступками и открыли уголок памяти Мотренко.