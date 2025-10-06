В РФ могут ввести почетные знаки для образовательных организаций за помощь в СВО

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу

УЛЬЯНОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Ульяновская область предложила ввести почетные знаки для образовательных организаций за помощь участникам специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских на еженедельном штабе по комплексному развитию области.

"Эта встреча, приуроченная к 85-летию системы профессионального образования, стала площадкой для обсуждения ключевых направлений развития. Директор Ульяновского авиационного колледжа - Межрегионального центра компетенций Наталья Китаева выступила с предложением ввести систему почетных знаков для [образовательных организаций], кто активно помогает участникам специальной военной операции. Согласен с Натальей Николаевной - эта инициатива позволит отмечать вклад наших учебных заведений в важное общенациональное дело, объединяющее сегодня всю страну", - сказал губернатор.

Он отметил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал эту важную инициативу

Как рассказала Китаева, в Ульяновском авиационном колледже запустили социальный проект "Шагнувшие в бессмертие". Проект посвящен памяти погибших выпускников, которые обучались в колледже в разные годы, получали разные профессии и специальности, и ценой собственной жизни защитили жителей России. Мероприятия проекта интегрированы в учебный процесс, еженедельно проходят подъем государственного флага и уроки о важном, есть также Аллея Памяти. По словам Китаевой, в целом колледжи и техникумы активно помогают участникам СВО.