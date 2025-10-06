Депутат Бессараб: на выплаты за безработных в ОМС тратят колоссальные суммы

Затраты могут быть равны бюджету на строительство детских садов, отметила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Регионы тратят на выплаты за безработных в ОМС колоссальные суммы, которые могут быть равны бюджету на строительство детских садов. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила взимать с трудоспособных неработающих россиян взносы в Фонд обязательного медицинского страхования. Она отметила, что речь не идет о пенсионерах, детях, инвалидах и людях с ограниченным здоровьем.

"По общему правилу, если гражданин не работает, за него в ОМС-систему оплачивает регион. Для многих регионов это колоссальные суммы. Для сравнения, это может быть статья, равная бюджету на строительство, например, детских садов в конкретном году, - сказала депутат. - Такие деньги, которые собираются с работающих граждан, обидно отправлять в систему ОМС, чтобы обеспечить комфортные условия, бесплатную медицинскую помощь для граждан, которые не работают не по причине отсутствия возможности или трудоспособности, а просто в силу того, что работают на себя и зарабатывают в теневом секторе экономики".

По ее словам, сейчас трудно доказать, что неработающий человек занят трудовой деятельностью в теневом секторе и для решения проблемы с отчислениями ОМС необходимо подготовить условия, по которым не будут допущены нарушения в отношении тех, кто по каким-либо причинам не может найти работу.