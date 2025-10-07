Статья

"До сих пор все болит". Самые необычные дни рождения Путина

Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Уже в 22-й раз — на высшем посту. "Это не национальный праздник, — говорил сам президент. — Мне кажется, что преувеличивать значение этого события — нескромно"

Редакция сайта ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на матче Ночной хоккейной лиги, 2015 год © Михаил Метцель/ ТАСС

Он предпочитает отмечать в кругу родных и близких, но часто проводит 7 октября и за государственными делами, где бы они его ни застали — в Кремле или в Сочи, в Петербурге, на саммите на экзотическом Бали или в когда-то дружественной Молдавии. К 73-летию Владимира Путина ТАСС вспоминает самые яркие и характерные эпизоды.

День в тайге

На президентском посту Путин не берет выходных, отгулов, больничных, а в последние годы — даже отпусков. Не исключение — и его личный праздник.

Лишь однажды Путин позволил себе полный день отдыха на день рождения — в 2014 году он улетел в глухую сибирскую тайгу, за "300–400 км от ближайшего жилья". Условия там были отнюдь не "стационарными", отмечали в Кремле, но не стали раскрывать других деталей.

Читайте также

"Адреналин гуляет": что Владимир Путин считает лучшим отдыхом

Зато ими поделился сам президент два дня спустя — на заседании Совета по спорту и по совместительству в День ходьбы. "У меня позавчера был день ходьбы, — подметил Путин. — По горам проходил почти девять километров. До сих пор все болит".

Зато, признается президент, смена деятельности — для него лучший отдых.

Вечер на льду

Случалось Путину на день рождения играть в хоккей. В повестке на 7 октября 2015 года был заранее анонсирован матч Ночной хоккейной лиги, но он оказался лишь вишенкой на торте графика президента в тот день.

Президент РФ Владимир Путин на матче Ночной хоккейной лиги, 2015 год © Михаил Метцель/ ТАСС

Утром и днем Путину поступали поздравительные телеграммы и звонки от зарубежных лидеров. Сергей Шойгу — тогда глава Минобороны — на очной встрече проинформировал президента о ходе операции в Сирии. А Путин, отвечая ему, упомянул, что с утра обсуждал это и с главой МИД Сергеем Лавровым.

Читайте также

Путин. Лайфстайл

Лавируя между делами, Путин в тот же день успел подписать указ о проведении Года российского кино, направить приветствие Всероссийскому фестивалю по хоккею среди любительских команд. На сайте Кремля вышел целый перечень поручений, где речь шла о преодолении рецессии, поддержке бизнеса, охране культурных организаций.

К вечеру дело дошло и до запланированного хоккея. Во время матча Путин забросил семь шайб, приведя свою команду "Звезды НХЛ" к победе со счетом 15:10. А после памятной игры президенту вручили медаль "За верность и любовь к хоккею".

Часы в командировках

"У меня такое сложилось впечатление, что я живу в самолете", — признавался Путин, говоря о своем графике. Дата 7 октября не исключение.

Дважды на высшем посту он встречал день рождения за пределами России. В 2002 году — в Кишиневе, на саммите СНГ. В официальной повестке были борьба с терроризмом, расширение экономического сотрудничества, ситуация вокруг Ирака. А в неформальной обстановке участники даже позволили себе "пригубить вина".

Читайте также

Кони и часы, кот и сапоги, баня и вертолет: что и кому дарил Владимир Путин

В 2013 году в канун дня рождения Путину предстоял аж 12-часовой перелет. В те дни на индонезийском острове Бали проходил саммит АТЭС. Почти сразу по прибытии именинника ждал приятный сюрприз. Хозяин встречи президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно перед началом заседания отошел от официального протокола, взял гитару и исполнил Happy Birthday to You. Остальные лидеры поддержали поздравление аплодисментами.

Саммит АТЭС на Бали, 2013 год © AP Photo/ Mast Irham, Pool

Председатель КНР Си Цзиньпин вручил имениннику торт, а ныне покойный премьер Японии Синдзо Абэ — бутылку саке. Путин подарки оценил, но некоторые отложил на потом.

"Я здесь пьянствую, что ли? Нет, я, слава богу, пока в состоянии себя держать в руках. До саке доберемся еще", — с улыбкой рассказывал Путин о судьбе японского напитка.

Годы в графике

Путин живет в таком графике с первых месяцев на высшем посту. В 2000 году президент накануне своего дня рождения принимал в Кремле олимпийскую сборную после Игр в Сиднее, и легкоатлетка Ирина Привалова отметила, что население относится "к Путину с сочувствием, поскольку видит, как ему тяжело". В глазах самой олимпийской чемпионки президент завоевал высший балл: "Работоспособность у Путина просто дикая... Но он при этом держит хорошую форму".

Президент РФ Владимир Путин на встрече с чемпионами и призерами Олимпийских игр в Сиднее, 2000 год © Сергей Величкин, Владимир Родионов/ ТАСС

Самому Путину в день рождения в 2000 году приходилось отвечать на вопросы не только о желаниях, но и о возможностях. Комментируя журналистам проект бюджета-2001, президент заверил, что Россия "в долги лезть" не будет, а любые дополнительные доходы направит на погашение внешних заимствований.

Всегда за мотыгой

Иногда в этот день Путину приходилось не только принимать поздравления, но и поздравлять самому. 7 октября 2003 года он прилетел в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с только что победившей на выборах мэра Валентиной Матвиенко. В тот же день президент если уж не сделал подарок, то как минимум порадовал железнодорожного топ-менеджера Вадима Морозова, подписав указ о его назначении на пост министра путей сообщения.

7 октября 2005 года Путин наградил оренбургского комбайнера Вячеслава Чернуху звездой Героя России "за проявленный героизм и самоотверженность при спасении урожая" от пожара. Чернуха в ответ поздравил Путина с днем рождения и подарил фотоальбом "Планета целина".

Вячеслав Чернуха и президент РФ Владимир Путин, 2005 год © Владимир Родионов/ ТАСС

Из других необычных презентов Путину — щенки разных пород и уссурийский тигренок, прижизненное издание сочинений Чехова, хрустальный крокодил как "единственное животное, которое не сдает назад". Последнее из этого списка — подарок от президента Молдавии Владимира Воронина в 2002 году. Путин, наверное, сейчас часто его вспоминает.

Бывают сюрпризы с национальным колоритом. Александр Лукашенко дарил сертификат на трактор "Беларус". Игорь Додон отправлял несколько бочек с молдавским вином, которое изготовил лично.

Не один год Путина поздравляли в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. В 2008-м вручили знак почетного профессора, а в 2010-м рекомендовали поменьше нарушать КЗОТ, работая "как раб на галерах".

Путин, однако, с этим не согласен. "Надо, как святой Франциск, мотыжить свой участок ежедневно. И успех будет".

В свой день рождения 7 октября 2025 года Путин снова будет работать.

Дарья Храмочкина, Юлия Бубнова при участии редакции "ТАСС-Досье"