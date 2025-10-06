В сельские школы Марий Эл за пять лет пришли работать свыше 70 педагогов

Для привлечения преподавателей на село в республике действуют льготы

ЙОШКАР-ОЛА, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 70 педагогов пришли работать в сельские школы Марий Эл за пять лет действия в регионе программы "Земский учитель". Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев после торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя.

"С целью решения кадрового вопроса в Марий Эл реализуется программа "Земский учитель", за пять лет заключено 76 трудовых договоров, а в текущем году планируется заключение еще девяти договоров, причем по результатам конкурсного отбора", - сказал Зайцев.

Он отметил, что для привлечения преподавателей на село в республике действуют льготы, прежде всего, в части жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, для молодых специалистов, впервые окончивших образовательные организации и заключивших трудовой договор с школами, предусмотрены надбавки в размере до 50% от ставки должностного оклада на три года. Им также положена единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей при трудоустройстве на селе или в размере 100 тыс. рублей при устройстве в городе или поселке городского типа.

Говоря о системе образования республики в целом, Зайцев напомнил, что на данный момент в школах Марий Эл работает около 6 тыс. педагогов, которые обучают более 85 тыс. детей. "Высшую квалификационную категорию имеют более полутора тысяч учителей, что составляет 30% от всех педагогов", - заметил Зайцев.