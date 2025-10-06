Володин призвал давать регионам больше возможностей в сфере подготовки кадров

Председатель Госдумы считает, что такой подход эффективен и важен, так как "соответствует повестке развития страны"

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Регионы должны получать больше возможностей для самостоятельного решения задач в сфере подготовки кадров. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Надо больше давать возможностей регионам, чтобы они самостоятельно решали задачи. Потому что когда речь идет о подготовке профессиональных кадров, рабочих кадров, среднего профессионального звена, - это полномочия регионов", - сказал Володин в ходе выездного заседания Совета Думы в центре практического обучения "Профессии будущего" в Москве.

По его мнению, такой подход эффективен и важен, так как "соответствует повестке развития страны".

Председатель Госдумы напомнил, что Москва стала одним из трех регионов, где в пилотном режиме внедрен особый порядок проведения государственной итоговой аттестации для девятиклассников. В рамках проекта поступающие в колледжи могут сдавать два экзамена вместо четырех.

Он отметил, что центры, подобные московскому, дают школьникам возможность "в реальном режиме времени ознакомиться с будущей профессией", при этом бесплатное обучение становится доступным после девятого класса. "Те подходы, когда после девятого класса обучение становится доступным при этом бесплатно - то, о чем мы говорили постоянно, - реализовано в Москве", - добавил Володин.