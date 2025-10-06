В КБР на форуме призвали оказывать поддержку исламским просветительским проектам

Конференция с участием порядка 200 человек открылась в Нальчике

Редакция сайта ТАСС

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Оказывать поддержку исламским просветительским проектам, направленным на изучение классического наследия мусульман, призвали богословы на международном форуме, открывшемся в столице Кабардино-Балкарии (КБР), передает корреспондент ТАСС.

Конференция с участием порядка 200 человек открылась в Нальчике. В регионе собрались известные в исламском мире богословы, муфтии, религиозные деятели и эксперты. Основной темой обсуждения стали вопросы сохранения исламских традиционных ценностей и классических богословско-правовых школ.

"Человечество практически каждый день сталкивается с новыми вызовами - культурными, политическими, идеологическими, духовными. Эти вызовы затрагивают не только экономику и политику, но и саму суть человеческой жизни. <…> Все это приводит к тому, что традиционные ценности, веками служившие людям нравственным стержнем, оказываются под угрозой. В данных обстоятельствах высокую актуальность приобретают вопросы сохранения наших традиционных ценностей", - рассказал на открытии форума председатель Духовного управления мусульман КБР Хазратали Дзасежев.

Кабардино-Балкария принимает такой крупный исламский форум впервые за многие годы. Его участники в течение нескольких дней проведут пленарные заседания, а также встречи с верующими региона.

"Мы обсуждаем не только ценности, но и механизмы их передачи и защиты через образование, культуру, правовое поле, семейную политику и межконфессиональное сотрудничество. <...> Особую значимость приобретает сфера взаимодействия государства и религиозных организаций, в том числе с учетом их международного сотрудничества", - отметил на встрече руководитель Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Михаил Грязнов.

По итогам работы первого дня конференции священнослужителями была принята декларация. Участники форума призвали государственные институты власти оказывать поддержку просветительским проектам, направленным на изучение классического наследия мусульман. Также развивать систему исламского образования в России и активизировать международное сотрудничество.