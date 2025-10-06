В МВД предупредили о мошенниках под видом службы доставки известного ретейлера

Злоумышленники сообщают о "проблеме с доставкой" или "ошибочном заказе", для решения которого нужен код из СМС или пароль из сообщения

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мошенники стали выманивать код авторизации или пароль из СМС от имени сотрудника службы доставки известного ретейлера. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Много мошеннических схем начинается со звонка "курьера" и выманивания кода авторизации или пароля из СМС. Перебрав все маркетплейсы, цветочные магазины и службы доставки, злоумышленники теперь активно используют имена крупных сетевых магазинов", - сказали в управлении.

Там пояснили, что на телефон потенциальной жертвы поступает звонок. "Представляются сотрудником службы доставки известного ретейлера. Сообщают о "проблеме с доставкой" или "ошибочном заказе", для решения которого нужен код из СМС или пароль из сообщения. Получают неправомерный доступ к аккаунтам или имитируют взлом для создания психологического эффекта", - пояснили в УБК.

В МВД подчеркнули, что настоящие курьеры и представители служб доставки никогда не просят продиктовать коды из СМС. Настоящий магазин всегда предоставляет альтернативный способ подтверждения или отмены заказа.