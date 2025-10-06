"Кисловодский марафон - 2025" собрал более 2 тыс. участников из 281 города России

В 2026 году марафон пройдет 3 и 4 октября

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек из 75 субъектов России приняли участие в "Кисловодском марафоне - 2025". Об этом сообщили в пресс-службе национального парка "Кисловодский".

"В национальном парке "Кисловодский" состоялся ежегодный "Кисловодский марафон". Мероприятие стало самым масштабным спортивным событием в серии курортных забегов Kavkaz.run в этом году, объединив любителей бега из 75 субъектов Российской Федерации. Более 2 тыс. спортсменов вышли на стартовые линии дистанций, которые варьировались от 3 до 42,2 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особый интерес вызвал забег на 10 км Алексея Смертина, экс-капитана сборной России по футболу.

"Для многих бегунов Кисловодский марафон - это яркое завершение соревновательного сезона и возможность продлить лето в одном из самых живописных мест нашей страны - национальном парке "Кисловодский". Где еще в нашей стране было плюс 26 градусов в эти выходные, да еще и с видом на Эльбрус" - прокомментировал руководитель серии забегов Kavkaz.run Михаил Шоров.

В Долине Роз для более чем 28 тыс. гостей были организованы разнообразные развлекательные площадки, интерактивные зоны и угощения от партнеров. Отдельным ярким событием стали детские забеги на 500 метров и карнавальный забег, в котором более 300 участников в костюмах персонажей сказок, фильмов и книг боролись за призы в номинации "Лучший костюм". В следующем году марафон пройдет 3 и 4 октября.